Blitz in un rinomato albergo di Sorrento, arrestato un olandese in vacanza con la moglie

Gli agenti del Commissariato di Sorrento, durante il servizio di controllo del territorio, in seguito a una segnalazione pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti presso una rinomata struttura ricettiva di corso Italia a Sorrento per la presenza di un soggetto sospetto.

Giunti prontamente sul posto, gli operatori hanno effettivamente constatato la presenza di un giovane olandese che, in compagnia della moglie, aveva raggiunto la penisola sorrentina nella giornata precedente. Dagli accertamenti è emerso che il 35enne risultava destinatario di mandato di arresto emesso dalle autorità tedesche nel gennaio del 2022, dovendo espiare la pena detentiva di oltre 3 anni di reclusione per reati in materia di stupefacenti commessi nel 2017.