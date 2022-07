"Te metto 'na pistola 'mmocca": sindaco minacciato sui social, indagano i Carabinieri

"Si t vec t mett na pistol mocc”, questo il lapidario messaggio, insieme ad un altro molto volgare, recapitato sulla posta della pagina social.del sindaco di Sant'Antimo, Massimo Buonanno. Il primo cittadino ha raccontato tutto proprio sui social, no prima però di aver denunciato il fatto ai Carabinieri. Gli uomini dell'Arma hanno subito individuato il resposabile. Si tratta di un minorenne (16 anni) del posto non nuovo a questi comportamenti. I militari hanno sequestrato il suo smartphone per successivi accertamenti e denunciato il giovane per minaccia grave e ingiuria.

"Le minacce? non fermeranno la mia azione. L'avvertimento arriva da un profilo, che non sembra essere falso, e qualora fosse questo l'autore, sarebbe un giovane che mostra una ventina di anni. Bravata? Reazione alla stretta sui controlli che ho voluta e dopo l'incontro con il Prefetto? Comunque un episodio da non sottovalutare. Ecco perché, come potete leggere, mi sono recato presso la caserma dei carabinieri ed ho sporto regolare denuncia",m scrive Buonanno in un post.

"Non ho esitato un secondo, la mia formazione giuridica ed il ruolo istituzionale me lo impongono, quando stamattina ho acceso il telefonino e mi sono collegato alla pagina social, a recarmi presso la locale Tenenza dei Carabinieri a sporgere denuncia contro questo soggetto, che non conosco personalmente, ma che mi auguro sia individuato e punito come merita. Ho fornito ai militari lo screen shot dei messaggi che riportano all'autore", ha continuato.

"Le minacce arrivano puntuali subito dopo le attività di contrasto alle illegalità che abbiamo messo in campo con la nostra polizia locale e i carabinieri e subito dopo l’incontro avuto con il Prefetto. È chiaro, che qualcuno non ha 'gradito' la nostra attività ed a questo qualcuno dico con fermezza e senza mezzi termini che andremo avanti ancora più spediti perché la normalità di Sant’Antimo per me è la regola e non l’eccezione" e ringrazio le forze dell’ordine per il lavoro che stanno facendo ed il comandante dei Carabinieri Palumbo "con il quale, sin dal primo giorno, abbiamo condiviso le attività da mettere in campo per il rispetto della legalità e per l’attività per individuare il soggetto che stanotte, piuttosto che dormire, ha pensato a minacciarmi. Sono certo che tutti quelli che hanno a cuore il rilancio sociale della Città non potranno che indignarsi rispetto a questo gesto", ha concluso.

Massima solidarietà al sindaco anche dal senatore Sandro Ruotolo: "Solidarietà al sindaco di Sant'Antimo, Massimo Buonanno, per le minacce di morte ricevute attraverso i social e plauso ai carabinieri che hanno tempestivamente identificato e denunciato il giovane autore del messaggio di minacce. Siamo accanto al sindaco Buonanno nella sua azione amministrativa basata sul ripristino della legalità".