In casa hanno più di 150mila euro falsi: arrestate due insospettabili

Maxi sequestro di banconote false da parte dei Carabinieri. Ben 175.750 euro sono stati trovati dagli uominin dell'Arma della compagnia Stella. Le banconote, di ottima fattura, erano suddivisi in tagli da 20 a 500 euro. La scoperta è avvenuta a Poggioreale, nell’abitazione di due donne: una 51enne e una 47enne.

Interrogate su quel denaro falso, le due donne non hanno saputo dare spiegazioni. Entrambe sono state tratte in arresto per spendita e introduzione nello stato di monete falsificate. Dopo il fermo sono state trasferite nel carcere di Pozzuoli, in attesa di giudizio.