Maxi sequestro di esplosivo e petardi pericolosi: arrestato un 31enne

I carabinieri di Crispano hanno arrestato per detenzione illegale di munizioni ed esplosivi, fabbricazione o commercio di materiale esplodente e detenzione abusiva di armi un 31enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

Questa notte i militari dell’arma hanno perquisito l’abitazione dell’uomo già sottoposto a divieto di detenzione di armi e materiale esplodente per reati commessi in passato. Rinvenuti e sequestrati, nel corso del controllo, 97 track con cipolla e 165 petardi del tipo black thunder 60 per un peso complessivo di materiale esplodente di 20 chili.

Durante la perquisizione i Carabinieri hanno trovato anche una bottiglia con all’interno 156 grammi di polvere da sparo, un barattolo con all’interno 144 ogive, 87 bossoli 357 magnum28 proiettili calibro 7.65 parabellum e 3 proiettili calibro 6.35. L’arrestato è in attesa di giudizio.