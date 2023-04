Sequestrati 100 chili di alimenti: nei guai noto ristorante di Chiaia

Durante le operazioni di controllo nella zona della movida da parte dei Carabinieri, verifiche sono state effettuate anche in alcune attività commerciali. Grazie alla collaborazione di militari del nucleo ispettorato del lavoro e del NAS di Napoli, è stata sanzionata una 28enne titolare di un ristorante in via Bausan. Rilevate carenze igienico sanitarie, sequestrati 100 chili di alimenti privi di indicazioni sulla tracciabilità. 6 mila euro le sanzioni notificate.