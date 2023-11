Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, 105 sedie rosse sul sagrato del Duomo

Napoli in prima linea in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, grazie all’iniziativa del Cif, Centro Italiano Femminile, presieduto da Fiorella Girace in sinergia con la Municipalitá 4 del Comune di Napoli, guidata dalla presidente Maria Caniglia e la Cattedrale di Napoli.

Insieme, infatti, questa mattina hanno organizzato l’installazione temporanea di 105 sedie rosse sul sagrato del Duomo, tante quante sono le donne vittime da gennaio ad oggi. L'installazione ha voluto sensibilizzare cittadini e passanti sull'emergenza femminicidi culminata negli ultimi giorni con l'omicidio di Giulia Cecchettin. Il Parroco Don Vittorio Sommella ha guidato i presenti in un momento di preghiera, benedicendo un piccolo ulivo poi piantato nel giardino della Cattedrale.

"Oggi abbiamo voluto ricordare le tante, troppe donne vittime di femminicidio in Italia - ha dichiarato la presidente della IV Municipalità Maria Caniglia - Giulia è solo l’apice di questa dannata piaga che attraversa da nord a sud il nostro Paese. Con questa iniziativa proviamo a dare coraggio alle tante donne oggi in pericolo e ai loro familiari. Se avete paura chiamate il numero di emergenza 1522, basta una telefonata per uscire da un incubo".

"Il femminicidio è un'emergenza nazionale e bisogna impegnarsi a tutti i livelli per mettere fine alla scia di sangue che attraversa il paese", ha affermato Fiorella Girace, presidente del Cif.

Presenti all’iniziativa gli assessori e i consiglieri della Municipalitá, le referenti e donne del Cif provinciale.