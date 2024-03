Scuole chiuse in tutta la città nel Napoletano per due giorni per una grossa perdita d'acqua

Scuole chiuse a Sant'Antono Abate per cause di forza maggiore il 20 e il 21 giugno. A causa infatti di alcuni lavori idrici di grande rilievo non sarà assicurata l'erogazione dell'acqua in città da parte della Gori.

A dare l'annuncio in una nota la sindaca di Sant'Antonio Abate, Ilaria Abagnale.

"Con comunicazione ufficiale pervenutaci, la GORI ha riprogrammato per il prossimo mercoledì e giovedì l’intervento sulla condotta adduttrice per riparare una perdita. Questo intervento richiederà la sospensione dell'erogazione idrica in TUTTO il territorio comunale dalle ore 09:00 di mercoledì 20 marzo, fino alle ore 07:00 di giovedì 21 marzo 2024. Come premesso per il precedente intervento (posticipato per maltempo), vista la necessità di avere acqua a disposizione nelle nostre scuole, sia per le normali attività che per garantire le misure igienico-sanitarie, in accordo con gli uffici competenti, abbiamo emanato ordinanza di chiusura di tutte le scuole pubbliche e private per le giornate di mercoledì 20 marzo e giovedì 21 marzo. Anche gli uffici comunali resteranno chiusi, per le medesime motivazioni, ma nella sola giornata del 20 marzo 2024. Consapevoli dei disagi che questa sospensione potrà causare, vi preghiamo di organizzarvi di conseguenza, consultando la disponibilità di autobotti e batterie di fontanine riportata in locandina. Vi preghiamo, anche questa volta, di condividere il post per diffondere in paese la notizia. Grazie per la collaborazione".