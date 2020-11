'No Dad', le mamme fanno il tampone senza prenotare: "La scuola deve riaprire"

Le mamme "No Dad" non si arrendono all'idea che il 24 le scuole dell'infanzia e la prima elementare possano non aprire, come ha lasciato invece intendere De Luca. Sono andate all'Ospedale del Mare per sottoporsi allo screening su base volontaria per i bambini da 0 a 6 anni, le loro famiglie, il corpo docente, e lo hanno fatto anche senza prenotazione che pure sarebbe prevista.

Ma sono state troppe e infruttuose le attese al numero verde per attendere ulteriormente. "Alcuni genitori sono venuti qui e hanno chiesto - spiega Lea Nocera, ricercatrice - hanno scoperto che la prenotazione, contrariamente a quanto era stato detto, non è obbligatoria". Da lì il passaparola. Al presidio ci sono quindi due file: una per chi è prenotato, l'altra per chi arriva senza. Le mamme "No Dad" hanno esposto uno striscione: "Tampone fatto, il 24 si torna a scuola", recita.

Al momento pare difficile possa essere vero.