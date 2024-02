Scuole a rischio chiusura il 23 febbraio anche a Napoli e provincia (non c'entra l'allerta meteo)

Non c'entra l'allerta meteo diramata dal Comune di Napoli per l'intera giornata di domani con la possibile chiusura delle scuole prevista per venerdì 23 febbraio 2024.

E' stato infatti indetto uno sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati dalle associazioni sindacali Si Cobas, A.l. Cobas, lavoratori metalmeccanici organizzati, sindacato generale di classe, slai prol Cobas, sindacato operai autorganizzati, Fao Cobas.

Conseguenze oltre che sui trasporti locali (bus, tram e metro) e sui nazionali (su gomma e ferro), anche per le scuole, visto che potrebbero aderire nsegnanti, professori e personale ATA.

Lo sciopero durerà 24 ore, dalle 00:00 alle 23:59 di venerdì 23 febbraio.