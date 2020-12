Riapertura scuole dal 7 gennaio in Campania: ingressi differenziati in istituti superiori e orario pomeridiano

In attesa della decisione finale sulla riapertura delle scuole, legata imprescindibilmente all'evoluzione epidemica Covid, sono state stabilite delle misure al termine dei tavoli che si sono tenuti in Prefettura a Napoli.

Differenziazione degli orari d'ingresso e di uscita nelle scuole secondarie superiori, implementazione dei servizi del trasporto pubblico locale, interventi in materia di smart working e orario di lavoro, utilizzo del personale di protezione civile presso gli hotspot e gli istituti scolastici, gratuità della sosta sugli stalli a pagamento per i lavoratori della scuola secondaria. Sono le principali misure decise. Presieduta dal prefetto di Napoli Marco Valentini, si è svolta in modalità telematica. Hanno partecipato rappresentanti della Direzione generale per la mobilità della Regione Campania, dell'ufficio scolastico provinciale, del Comune di Napoli e dei Comuni.

Gli istituti scolastici possono comunque disporre dell'ingresso pomeridiano alle ore 14.