Plesso infestato da migliaia di api: chiusa scuola nel napoletano

La decisione del sindaco di Comiziano: attività didattiche in presenza sospese per tre giorni

La scuola primaria istituto comprensivo "Fratelli Mercogliano-Guadagni" di Comiziano resterà chiusa per quanto riguarda le attività didattiche in presenza da oggi fino al 17 settembre incluso. E' quanto stabilito in un'ordinanza sindacale firmata dal sindaco del comune nolano, Severino Nappi.

La decisione del primo cittadino è stata presa dopo che il dirigente scolastico dell'istituto ha segnalato al Comune che il plesso era infestato da migliaia di api, potenzialmente pericolose per la salute pubblica.