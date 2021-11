Covid a scuola, torna lo spettro della Dad: può scattare con un solo positivo in classe

Si sta ultimamente assistendo "ad un aumento rapido e generalizzato del numero di nuovi casi di infezione da Sars-CoV-2, anche in età scolare", con un'incidenza di 125 ogni 100mila abitanti nell'ultima settimana presa in analisi. Il Ministero della Salute lancia così l'allarme sulla scuola, laddove il numero di casi ottimale per un tracciamento sarebbe ben al di sotto, cioè di 50 ogni 100mila abitanti.

Vincenzo De Luca, in Campania, ne aveva già parlato venerdì scorso. "L'obiettivo è tenere aperte le scuole – aveva spiegato il governatore – Abbiamo ad oggi circa 270 classi chiuse per focolai. Sessantasette classi sul territorio dell'Asl Napoli 2, con 179 alunni positivi e 2100 persone in isolamento; 37 classi, invece, si trovano sul territorio dell'Asl Napoli 1; e 64 sul territorio dell'Asl Napoli 3. Ma pensare di tornare in dad sarebbe una tragedia".

Da Roma però arrivano, attraverso la stessa circolare del Ministero della Salute, i primi provvedimenti: "In considerazione del fatto che le indicazioni erano state assunte con riferimento alla situazione epidemiologica esistente, da rivalutare in caso di aumento della circolazione virale o di altra rilevante modifica incidente sulla stessa emergenza epidemiologica, si ritiene opportuno sospendere – provvisoriamente – il programma di ‘sorveglianza con testing’ e di considerare la quarantena per tutti i soggetti contatto stretto di una classe/gruppo dove si è verificato anche un singolo caso tra gli studenti e/o personale scolastico". In pratica con un solo positivo, da qui in poi, è possibile sia Dad per l'intera classe.

È il dirigente scolastico, "venuto a conoscenza di un caso confermato nella propria scuola" a doversi considerare "autorizzato, in via eccezionale ed urgente a disporre la didattica a distanza nell’immediatezza per l’intero gruppo classe ferme restando le valutazioni della ASL in ordine all’individuazione dei soggetti (da considerare ‘contatti stretti’ a seguito di indagine epidemiologica) da sottoporre formalmente alla misura della quarantena".