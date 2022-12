Paga un caffè il doppio del prezzo per "errore": "Non mi hanno rimborsata. Una vera rapina"

Sta facendo il giro del web la denuncia di una donna che ha pagato il doppio del prezzo per un caffè al banco. Il fatto è avvenuto il giorno della Vigilia di Natale in un noto bar di piazza Trieste e Trento. La donna - che ha segnalato la vicenda a Gianni Simioli - quando si è accorta dell'errore lo ha fatto presente agli addetti, ma nessuna somma gli è stata restituita. Questo perché - a detta del bar - l'errore era stato commesso dalla cassa automatica e non era possibile intervenire.

Questo il racconto. "Vi invio questa segnalazione perché sono rimasta veramente allibita, il 24 con un'amica e due bambine ci siamo recate a piazza Trieste e Trento per un caffè, e purtroppo abbiamo scelto il bar, siamo rimaste senza parole, ci hanno fatto pagare 2.50 un caffè al bancone! Ti allego lo scontrino. Caffè 2.50 Acqua 2.50 Succo di frutta 4.50

Quando mi sono resa conto del furto ho chiesto che mi fossero restituiti i soldi,mi hanno risposto che era impossibile perché la cassa automatica non prevede restituzione,a che si erano sbagliati ad applicare il tariffario ma che non si poteva fare niente, al massimo ci potevamo sedere!

Ci siamo sedute costrette perché non era nelle nostre intenzioni, ci hanno portato i caffè senza il bicchiere d'acqua, nessun biscottino tipico dal servizio al tavolo e i due succhi alle bambine senza alcuna gentilezza.

Non metterò più piede in quel bar. Pagare 2,50 per un caffè al banco è una rapina!".