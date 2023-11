Scontri tra napoletani e avellinesi a margine di una partita di calcio a 5: "Per lo sport uno sfregio indelebile"

Ha destato sconcerto nel mondo sportivo campano il bruttissimo episodio di violenza avvenuto martedì sera ad Avellino in occasione del match di Serie A di calcio a 5 tra la squadra locale del Sandro Abate e il Napoli Futsal, disputata al PalaDelMauro e terminata sul risultato di 1-1.

Tifosi napoletani - come riferisce AvellinoToday - si sono scontrati con tifosi avellinesi nell'area antistante il palazzetto. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine.

"Per quanto accaduto martedì sera, la cronaca la lasciamo alle testate preposte, le indagini ovviamente alle autorità, mentre a noi resta solo tanto sgomento e tristezza. In campo le squadre hanno pareggiato, lo sport, ancora una volta ha subito uno sfregio indelebile", è stato il commento del presidente del Sandro Abate Five Soccer Melillo in un post sui social ufficiali del club irpino.