Scappa dalla mamma e si smarrisce in centro: paura per un bimbo di 7 anni

E' stato recuperato dalla polizia Municipale il bimbo che nei giorni scorsi si era smarrito nel centro di Forio. Una vicenda singolare, cominciata quando il piccolo, di circa 7 anni, era in procinto di rientrare a casa con la mamma dopo essere stato con lei a fare compere in un market del centro storico, in corso Via Matteo Verde. Mentre la mamma era impegnata ad acquistare prodotti locali, il bambino per cause sconosciute si sarebbe allontanato in modo da far perdere le sue tracce. Secondo quanto ricostruito successivamente dalla polizia Locale il bambino, spaventato e confuso, avrebbe ripercorso a ritroso il percorso fatto pochi minuti prima con la mamma. Tornando sulla strada in direzione Provinciale Panza. Probabilmente convinto di ritrovarla lungo il percorso.

Qui, fondamentale, è stato l'intervento degli agenti della Polizia Municipale che stavano Pattugliando a mezzo Scooter il territorio. I Caschi Bianchi, allertati dalla mamma che si presentava in forte stato di agitazione e crisi, si sono messi alla ricerca del figlio, a seguito di informazioni utenti e segnalazione di foto con l'aiuto di alcuni commercianti e passanti hanno ritrovato il piccolo. Una vicenda conclusasi solo con un grande spavento per questa famiglia di turisti stranieri. Un grazie illimitato e senza riserve alla Polizia Municipale, ed ovviamente a tutte le forze dell'ordine che operano sul territorio.