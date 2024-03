"Veniamo a trovarti a Napoli". E' giallo sulla scomparsa di Michelle e Sofia

Due ragazzine sono scomparse mercoledì 27 marzo da due diverse zone della Bassa Romagna. Oltre alla 12enne di Fusignano Michelle Carlucci (scomparsa da Alfonsine), si cerca anche la 13enne Sofia Rivera Alvares, 13enne di Cotignola, come riporta RavennaToday.it.Entrambe erano state accompagnate a scuola dai genitori, ma in classe nessuno le ha viste. I genitori si sono accorti della scomparsa delle figlie tramite l'applicazione con la quale si può verificare la presenza del proprio figlio a scuola e hanno sporto denuncia.

Un familiare di Michelle spiega che la congiunta avrebbe scritto a un'amica di Napoli conosciuta online, dicendole che sarebbe andata da lei a trovarla. La 12enne sarebbe partita - il condizionale è d'obbligo - insieme all'amica, la 13enne Sofia, con l'intenzione di raggiungere Napoli in treno. Il cellulare di Michelle, rintracciato tramite gps, ha agganciato una cella telefonica a Bologna, poi a Prato. Una familiare della ragazzina sarebbe riuscito a parlare brevemente con lei tentando di convincerla a tornare indietro, sentendo parlare in sottofondo anche Sofia. Da quel momento il telefono di Michelle risulta spento, mentre quello di Sofia sarebbe stato agganciato a una cella di Latina e poi a Napoli. I carabinieri si sono recati nell'abitazione dell'amica napoletana sperando di trovarle, ma invano. Nel frattempo le famiglie delle due minori hanno deciso di recarsi a Napoli di persona per cercare di aiutare nelle indagini.

L'identikit delle ragazze

Le amministrazioni comunali di Alfonsine e Cotignola, che hanno diffuso l'appello di scomparsa, sono in contatto con la Prefettura e le forze dell'ordine. Michelle è alta un metro e cinquanta circa, ha occhi verdi e capelli castani, dovrebbe essere vestita di nero. Sofia, invece, ha capelli e occhi neri. Chiunque avesse informazioni può chiamare la madre di Michelle al numero 3331309358, la madre di Sofia al numero 3311611035 o il papà al 3497177332 o contattare le forze dell'ordine.