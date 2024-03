Scippa due turiste nel cuore di Napoli mentre gira in scooter con la figlia giovanissima

Un uomo, classe 87, è gravemente indiziato di due scippi di cellulari commessi in rapida successione nella serata del 21 marzo in via dei Tribunali, nella zona dei Decumani, ai danni di due turisti. I furti sarebbero stati commessi da un uomo mentre era in sella ad uno scooter in compagnia di una giovane donna: il personale della Mobile, sulla scorta delle descrizioni fornite dalle vittime e dalla visione delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona teatro dei fatti, ha individuato nel soggetto in questione l’autore e, nella figlia la giovanissima che lo ha accompagnato.

Le ricerche e l'arresto

Il fermato, peraltro, già sottoposto al regime degli arresti domiciliari, si è immediatamente reso irreperibile ed è stato rintracciato dopo serrate ricerche. Dopo le formalità di rito l’indagato è stato accompagnato presso la casa circondariale di Napoli Poggioreale, dove al momento è ancora detenuto all’esito dell’udienza di convalida che si è tenuta mercoledì. Il provvedimento eseguito è una misura precautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e il destinatario della stessa è persona sottoposta alle indagini e quindi presunto innocente fino a sentenza definitiva.