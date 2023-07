Scippa due collanine e fugge in scooter per le strade del centro di Napoli

Ieri mattina i Falchi della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto ai reati predatori, nel transitare in corso Garibaldi, hanno notato un uomo a bordo di uno scooter avvicinarsi ad una persona per poi strapparle due collane dal collo. I poliziotti lo hanno inseguito e bloccato in via Ettore Bellini trovandolo in possesso delle due collanine appena scippate

Inoltre, hanno accertando che lo stesso si era allontanato dal proprio domicilio dove è sottoposto alla detenzione domiciliare per reati contro il patrimonio. F.F., 43enne napoletano, è stato arrestato per evasione, furto con strappo e resistenza a Pubblico Ufficiale.