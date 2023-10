Lunedì sciopero dei mezzi: a rischio metro, bus e tram

Lunedì, 9 ottobre, è in programma uno sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico locale indetto dal sindacato Usb: bus, metro e tram a rischio. Sono previste manifestazioni a Roma, Mestre, Venezia, Napoli, Perugia, Modena, Torino, Vicenza e Bari. "Una giornata di mobilitazione che vede gli autoferrotranvieri scendere nelle piazze e manifestare il loro dissenso - spiega l'Usb - Lo sciopero rivendica salari e condizioni di lavoro dignitosi; il superamento degli appalti e subappalti ad aziende private che offrono servizi di scarsa qualita' e lavoro sottopagato; l'introduzione del reato di omicidio sul lavoro; il salario minimo per legge a 10 euro l'ora". L'Ubs aggiunge che si tratta si una protesta che "che vuole evidenziare la necessita' di combattere l'attuale legge sulla regolamentazione degli scioperi nei servizi pubblici essenziali".

In particolare a Roma e nel Lazio la protesta interesserà le linee di Atac, Roma Tpl e Cotral, con possibili stop dalle 8,30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio. Collegamenti a rischio anche nella notte tra domenica e lunedì. L'agitazione potrà avere conseguenze anche sulle attivita' al pubblico di Roma Servizi per la Mobilità. Non saranno garantiti, in particolare, lo sportello permessi di via Silvio D'Amico 38 (zona San Paolo) e il contact center infomobilità 0657003. A Milano lo stop interesserà i lavoratori del gruppo Atm a Milano dove l'agitazione del personale viaggiante e di esercizio delle linee di superficie e metropolitane sarà possibile dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio.

Di conseguenze le due fasce di garanzia saranno da inizio servizio fino alle 8.45 e tra le 15 e le 18. A Napoli l'Anm informa che per quanto riguarda le linee di superficie (tram, bus, filobus) il servizio è garantito dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00. Le ultime partenze vengono effettuate 30 minuti prima dell'inizio dello sciopero e riprendono circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero. Riguardo alla metro Linea 1 garantita la prima corsa mattinale da Piscinola alle ore 06.42 e da Garibaldi alle ore 07.22. In caso di adesione, ultima corsa mattinale garantita da Piscinola ore 09.16 e da Garibaldi alle ore 09.14. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana da Piscinola ore 17.12 e da Garibaldi ore 17.52. Ultima corsa serale garantita da Piscinola alle ore 19.46 e da Garibaldi alle ore 19.44.