Sciopero della fame in carcere: "Intervenga Mattarella"

Il segretario generale del Sindacato polizia penitenziaria Aldo Di Giacomo ha tenuto un sit-in per comunicare l'inizio dello sciopero della fame e ha rivolto un appello al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “I 53 suicidi, un’aggressione al giorno al personale penitenziario, le decine di mini-rivolte scoppiate nelle ultime settimane – spiega – dovrebbero scuotere la coscienza di tutti, ma ancora una volta le istituzioni e la politica hanno la testa altrove, per la politica alle elezioni del 25 settembre. Non possiamo più attendere il voto, un nuovo Parlamento e un nuovo Governo mentre detenuti più fragili si tolgono la vita e mentre prosegue con ferocia la “caccia all’agente” e i capo clan comandano dalle celle”.

Nella lettera a Mattarella, i passaggi più critici sul sistema carcerario: "Uno Stato che oltre a non garantire la legalità nelle carceri non riesce a garantire la sicurezza dei detenuti e dei suoi dipendenti (il personale penitenziario) testimonia di aver rinunciato ai suoi doveri civici sino a far passare inosservata la “strage” di questa estate con detenuti di età sempre più giovane. Da servitori dello Stato l’impegno del personale penitenziario è rivolto a far rispettare la legalità e al contrasto a mafia e criminalità che, a nostro parere, deve svolgersi a partire dalle carceri. Per questo abbiamo deciso iniziative di protesta in tutte le regioni, in tutte le carceri, ed ho iniziato, insieme ad altri dirigenti e agenti, lo sciopero della fame. Ci sono azioni, misure, provvedimenti che si possono e si devono attuare subito perché più passa tempo e più l’illegalità si diffonde".