Scoperto con oltre cento schede intestate a prestanomi: fermato

Agenti della polizia municipale di Napoli - appartenenti alla Unità Operativa San Lorenzo - hanno sottoposto a fermo per ricettazione un cittadino del Gambia: nel suo zaino 115 schede telefoniche, sia traffico voce che traffico dati, intestate a prestanome e quindi irrintracciabili.

Le schede telefoniche sequestrate sono riferibili a diversi operatori del settore. Durante la perquisizione, effettuata dai caschi bianchi a piazza Garibaldi, sono state trovati anche 200 euro, ritenuti provento dell'attività illecita, e due telefoni cellulari per i quali sono in corso accertamenti per individuarne la provenienza. Il pm di turno ha disposto per l'uomo la denuncia a piede libero.