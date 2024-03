Si sente male mentre gioca a calcetto: giovane papà ucciso da un infarto

Lacrime e dolore a San Giuseppe Vesuviano dove l'intera comunità cittadina piange un giovane papà. Salvatore Casillo, 42 anni, stava giocando a calcetto con gli amici quando si è accasciato al suolo. I soccorsi sono subito scattati, ma purtroppo per lui già non c'era più nulla da fare.

Ad ucciderlo sarebbe stato un arresto cardiaco. Salvatore, ricordato da tutti come una persona "speciale", lascia la moglie Adele e i figli Donatella e Saverio. I funerali si sono tenuti ieri mattina nella chiesa di San Giuseppe. Sono tanti, anche sui social, i messaggi per lui e per la sua famiglia in questo grande momento di dolore.