Cade dagli scogli e rischia di annegare a 12 anni: Umberto vede tutto e lo salva

Ha visto un ragazzino che stava per annegare e non ha esitato un attimo nel salvarlo. Questa è la storia di Umberto Brusciano, 55 anni di Secondigliano. Una tranquilla e rilassante giornata di mare stava per trasformarsi in tragedia, ma Umberto è prontamente intervenuto, evitando il peggio.

Il fatto è avvenuto ieri, domenica 29 maggio, quando due ragazzini stavano giocando sugli scogli, nei pressi di un noto lido a Castel Volturno. Nel giocare uno spinge l'altro e questo finisce in acqua. Il ragazzino, 12 anni, inizia a bere acqua di mare e perde i sensi. Umberto, che stava passeggiando proprio in quel tratto di spiaggia, vede tutto, si tuffa e porta il bambino fuori dal mare.

Il 55enne inizia ad applicare le prime manovre di soccorso, riesce a far rinvenire il ragazzino e a fargli espellere l'acqua ingerita. Autentici attimi di trerrore anche per gli altri presenti che, intanto, avevano allertato il 118. I sanitari, giunti sul posto, hanno valutato le condizioni del piccolo - che ora sta bene - e lo hanno trasportato all'ospedale di Mondragone.

I particolari di questo salvataggio sono stati diffusi dallo stesso Umberto. "Ho salvato un bambino di 12 anni con i polmoni pieni di acqua", racconta Umberto. "L'ho adagiato su una asciugamano... facendogli vomitare tutta l'acqua. Il ragazzo sviene e io gli faccio riprendere i sensi, cerco di mantenerlo sveglio. Prendo il bambino e lo trasporto nel bar, lo faccio asciugare, gli metto due asciugamani sul piccolo corpicino. Si riprende, ha freddo. Dopo mezz'ora arriva l'autobulanza che se lo porta via, ringraziandomi per i primi soccorsi. Forse se non avessi fatto quella passeggiata sarebbe morto", spiega ancora.