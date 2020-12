Coronavirus, saltano i saldi di gennaio: "Creano problemi d'assembramento"

"I saldi oggi non sono una soluzione, ma creano problemi". L'assessore alle Attività Produttive della Campania Antonio Marchiello conferma alla Dire l'orientamento della Regione di rinviare i saldi di fine anno. "La decisione finale spetta alla giunta. Domani - annuncia Marchiello - ci sarà un nuovo momento di confronto con le associazioni, sarebbe da sprovveduti evitare questo confronto, e poi ne parlero' con il presidente De Luca. Ma il mio pensiero è che oggi faremmo un danno alle nostre comunitaàse autorizzassimo i saldi già ai primi giorni di gennaio. È un momento caldo, ma i vaccini dovrebbero arrivare prima del previsto. Se superiamo gennaio possiamo ragionare con maggiore serenita'".

Non c'è ancora una data. "C'e' una procedura allo studio - dice l'assessore - per decidere in autonomia come e quando far partire i saldi. La Toscana ha fissato come data quella del 30 gennaio. Magari in Campania non sarà così, ma spostare di qualche giorno forse e' utile a tutti, anche all'economia". Per il