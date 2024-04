Provano a rubare un'auto al centro direzionale: fermati dalle guardie giurate

Su segnalazione della centrale operativa, le guardie giurate della Ge.Se.Ce.Di. sono giunte al parcheggio P9 del Centro Direzionale, dove era stato segnalato un tentativo di furto di una Smart. Tutto il personale dipendente, dislocato nelle varie isole di competenza, convergeva sul posto, notando che all’interno dell'auto segnalata, vi erano due persone intente a forzare l'auto specificata. Accortisi del loro arrivo, i due soggetti hanno tentato la fuga cercando di raggiungere un complice che era in attesa a bordo di una 500 X bianca. Uno dei fuggiaschi, precisamente quello seduto sul lato guida, è stato bloccato prima di salire in macchina, mentre quest'ultima, a velocità elevata, si è allontanata rendendo impossibile rilevarne la targa.

La persona fermata è stata posta in sicurezza; immediatamente sono stati avvisati i carabinieri di Poggioreale, che sono giunti sul posto in pochi minuti. All'interno della Smart è stato trovato un cacciavite multiplo e un kit leva, atto all'apertura dei vetri. Le guardie giurate hanno consegnato ai militari il fermato, gli attrezzi rinvenuti e tutti gli atti ritualmente dovuti. Nel frattempo è arrivata sul posto anche la proprietaria dell'auto in questione, la quale è stata informata dell'accaduto e ha constatato i notevoli danni al blocco accensione e allo sterzo, rendendo il mezzo non marciabile. La proprietaria si è recata presso il comando dei carabinieri sopracitato per presentare la regolare denuncia.