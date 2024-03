Gioca alla roulette russa con un amico e si spara una pallottola in testa

La segnalazione di un 19enne ferito alla tempia ha fatto accorrere all'ospedale di Pozzuoli i carabinieri di Frattamaggiore. Il ragazzo, infatti, era stato trasportato all'ospedale di Pozzuoli da un'ambulanza che lo aveva preso a bordo in via Vergara a Frattamaggiore.

Incastrato nel cranio, visibile e sporgente, il 19nne aveva quello che sembrava un oggetto metallico. Come confermato dagli accertamenti, conficcato in testa il giovane aveva un proiettile, risultato esploso da una pistola a salve modificata. Ancora più assurdo il fatto che a premere il grilletto fosse stato proprio il ferito, mentre sfidava un amico, minorenne, alla “roulette russa”.

Entrambi i ragazzi sono stati identificati e denunciati per detenzione abusiva e ricettazione di arma alterata. Sequestrata la pistola, rinvenuta su indicazione dei due ragazzi in un terreno di campagna a Frattamaggiore.

Il 19enne non è in pericolo di vita ed è stato ritenuto guaribile in 10 giorni