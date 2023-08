Maxi rissa a colpi di mazze da baseball per un'auto parcheggiata male: intervengono i carabinieri

Ieri sera, verso le 22, I Carabinieri sono intervenuti in un condominio di via Raffaele Viviani a Mugnano per la segnalazione di persone armate di mazza da baseball. Una volta sul posto i militari hanno bloccato 8 persone “impegnate” in una rissa: 4 contro 4.

Da una prima sommaria ricostruzione, ancora da verificare, pare che il litigio sia nato per un’auto parcheggiata male all’interno del condominio. Le persone - di età compresa tra i 29 e i 60 anni - sono state tutte denunciate. Sul posto rinvenute e sequestrate 3 mazze da baseball. Al momento l’unico ad avere la peggio è un 56enne. Per lui lesioni alla testa ma non sembrano essere gravi.