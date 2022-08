Sangue a Forio in una maxi rissa, il tragico bilancio: un dito amputato e un accoltellamento

Rissa a Forio d'Ischia ieri sera in località Fortino all'altezza di un noto albergo della zona, durante una serata di musica sudamericana. Diverse le persone coinvolte, una ventina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale, che hanno ricostruito l'accaduto e identificato i protagonisti.

Per dieci è scattata la denuncia per rissa aggravata e per due l'accusa di tentato omicidio e favoreggiamento personale.

Le ambulanze del 118 hanno soccorso e medicato le quattro persone rimaste ferite. Le più gravi sono un 23enne di nazionalità dominicana accoltellato e un ischitano, del '99, pregiudicato, a cui è stata amputata la falange del mignolo della mano.