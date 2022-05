Lei lo lascia per un altro, è rissa tra le due famiglie: ferito grave al Cardarelli

È ricoverato in condizioni riportate come gravi, al Cardarelli, uno dei cinque feriti in una rissa consumatasi ieri sera a Eboli.

La violenza è scattata tra due famiglie dirimpettaie, i cui componenti si sono affrontati a colpi di mazza, coltelli ed oggetti contundenti. Pare tutto sia partito dalla fine di una relazione sentimentale tra due ragazzi che si sarebbero dovuti invece sposare.

È stata lei a troncare la storia e ad iniziare una relazione con un'altra persona, circostanza ritenuta un torto dalla famiglia di lui che l'ha presa di mira insieme ai suoi familiari. Lo scontro è avvenuto in strada, ed ha richiamato l'attenzione di numerose persone fino all'intervento dei carabinieri.

Al Carderelli è ricoverato un uomo. Si trova in prognosi riservata per una coltellata ricevuta al torace.

Sulla vicenda indagano i carabinieri: tutti e cinque i feriti sono stati denunciati per i reati di rissa e lesioni.

A riportare i dettagli della vicenda è il portale Ondanews.it.