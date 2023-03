Violenta rissa tra donne nel cuore della città: scatta la corsa al Lotto

Ci sono stati attimi di tensione ieri sera a Castellammare di Stabia per una violenta rissa. Poco dopo le 20, all'incrocio tra via Amato e piazza Matteotti, un gruppo di donne si sono malmenate con calci, pugni e caschi. Il motivo scatenante è da accertare, ma sembra che le due protagoniste della rissa si siano fronteggiate per motivi passionali.

Sul posto sono intervenuti gli uominin della Municipale che le hanno divise non senza difficoltà. Paura e stupore per i presenti che hanno assistito alla scena. Intanto, la notizia ha subito fatto il giro della città e gli appassionati del gioco del Lotto avrebbero già "tirato fuori" i numeri utili da giocare nel prossimo concorso.