Brutale rissa tra donne in aereo: urla e capelli strappati sul volo Napoli-Ibiza

Un turista straniero, dall'accento statunitense, ha filmato tutto e commentato affranto quanto stava succedendo. In viaggio in aereo da Napoli a Ibiza, due persone hanno dato vita a momenti violentissimi. Due donne.

La lite è sfociata in aggressione, con tanto di capelli strappati e urla di dolore. Inutile il tentativo di un uomo di sedare quanto stesse accadendo. L'aereo non era ancora partito e così è intervenuta la polizia.

I motivi di quanto accaduto non sono chiari. Il video è finito online, sulla pagina Welcome to Favelas.