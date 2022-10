Qualiano, gol sospetto e rissa in campo: intervengono i carabinieri

E' stato necessario l'intervento dei carabinieri per evitare conseguenze peggiori durante la partita di calcio Seconda categoria tra Sport Village e Borbonia felix, a Qualiano. Gli animi si sono surriscaldati quando la squadra di calcio è passata in vantaggio. Per il pubblico ospite e per i dirigenti della società quel gol sarebbe stato da annullare per fuorigioco.

La situazione è diventata insostenibile dopo il raddoppio, anch'esso macchiato da sospetti di offside. A quel punto, una parte dei tifosi in trasferta, un dirigente e il portiere hanno cominciato a inveire contro l'arbitro, con tanto di insulti e minacce.

I militari hanno fatto il loro ingrasso sul terreno di gioco, placando gli ultras più caldi e fermando i due tesserati, che sono stati denunciati in stato di libertà. La partita è ripresa ed è stato dato un abbondante recupero. Il risultato finale è stato di 3 a 2 per i padroni di casa. Il prossimo scontro tra le due squadre è previsto il 29 gennaio 2023.