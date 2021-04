Linea 1, ancora un rinvio per l'entrate in servizio dei nuovi treni

Ci sarà probabilmente un nuovo rinvio. Secondo quanto si apprende da fonti Anm, non è ancora il momento per l'entrata in servizio dei nuovi treni della Linea 1 Metropolitana di Napoli.

Il nuovo rinvio - siamo al terzo - pare si debba a difficoltà dovute all'Ustif, Ufficio speciale impianti fissi, che è un organo del ministero dei Trasporti incaricato del collaudo dei nuovi convogli.

Il primo dei 19 treni commissionati in Spagna alla Caf di Bilbao dall'anm è stato consegnato il 9 marzo 2020 al Comune di Napoli. Due ulteriori convogli sono arrivati via nave.

L' entrata in servizio, dopo 6/8 mesi di collaudo, era prevista per ottobre 2020.