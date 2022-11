Tonnellate di rifiuti speciali in un piazzale: la scoperta dei carabinieri forestali di Napoli

I militari della stazione carabinieri forestali di Napoli, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Nola un 30enne originario di Cercola, accusato di svolgere l'attività di gestione illecita di rifiuti ferrosi attraverso una non idonea gestione dell'impianto ovvero stoccando nel piazzale delle materie prime seconde alla rinfusa miscelate a rifiuti ferrosi, plastiche, raee ingombranti ed alcuni rottami per un quantitativo pari a circa una settantina di tonnellate di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

I controlli continueranno nei prossimi giorni a tutela della collettivita' e dell'ambiente.