Ricotta scaduta da mesi in vendita al banco frigo: blitz dei carabinieri nel noto caseificio

Ricotta scaduta, addirittura da un mese e mezzo, esposta alla vendita all'interno del banco frigo. È quanto è stato scoperto dalle forze dell'ordine in un caseificio.

L'operazione è avvenuta nell'ambito dei controlli disposti dai carabinieri forestali di Napoli per la verifica della corretta tracciabilità dei prodotti caseari.

I militari di Marigliano hanno controllato un caseificio di Casalnuovo: durante l'ispezione hanno trovato 11 confezioni di ricotta salata scaduta da circa un mese e mezzo in vendita all'interno del banco frigo, nonché 58 chili di formaggi e 36 chili di salumi senza la prevista tracciabilità.

Mentre tutti i prodotti sono stati sequestrati e distrutti, per il titolare dell'attività sono scattate sanzioni per un totale di 5mila euro. Le forze dell'ordine non hanno reso noto il nome dell'esercizio commerciale.