Riapre la Galleria Laziale: terminati i lavori per l'elettrodotto

Sono stati ultimati i lavori di posa del cavo per l’elettrodotto in Galleria Laziale, con la posa dell’ultimo strato di pavimentazione stradale e la completa riapertura al transito veicolare. Inoltre, con tempi record, è stato ultimato anche il primo intervento nell’ultimo tratto di via Chiatamone, ed è stato pertanto rimosso il cantiere, nelle more dell’intervento definitivo di posa dell’ultimo strato di tappetino stradale.

“Con il progressivo attenuarsi delle misure restrittive imposte per limitare il contagio, si stanno portando a termine importanti interventi di riqualificazione del nostro territorio, che avevano però dei riflessi sulla mobilità cittadina. E’ questo lo scopo del tavolo di monitoraggio promosso dagli Assessorati ai Lavori Pubblici e Polizia Locale e Trasporto Pubblico e Mobilità. Proseguiremo in questa direzione nelle prossime settimane per arrivare in estate con altri interventi strategici per i nostri territori e la mobilità cittadina” - hanno dichiarato gli Assessori Clemente e Gaudini.