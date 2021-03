Covid, revocata la "zona rossa" a Massa Lubrense

Revocata la "zona rossa" a Massa Lubrense. A deciderlo il sindaco con un'ordinanza. "In considerazione del nuovo report dell’Unità di Crisi della Regione Campania relativo al periodo di osservazione 22-28 febbraio che evidenzia il miglioramento a Massa Lubrense dei parametri epidemiologici ed in considerazione della compatibilità dei dati ricevuti con quelli della “zona arancione” ho disposto la revoca delle misure restrittive previste nelle precedenti ordinanze", spiega il primo cittadino.

"Passiamo in zona arancione"

"Con decorrenza immediata - continua - osserveremo la regolamentazione di “zona arancione” prevista per l’intera Regione Campania. Questo non significa che tutto è finito e che d’ora in poi possiamo fare tutto quello che vogliamo. Basta un poco di disattenzione generale e potremmo ritornare in zona rossa. Il sistema a fasce di “colori” è basato sul senso di responsabilità dei singoli e della comunità. Faremo di tutto per mantenere alta la guardia dei controlli ma ogni singolo cittadino deve sentirsi responsabile, anche nei piccoli gesti di vita quotidiana, della propria salute e di quella degli altri.