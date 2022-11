In difesa del Reddito di Cittadinanza: la manifestazione in piazza Municipio

Diverse persone si sono stamane radunate in piazza Municipio per manifestare contro i provvedimenti che il Governo Meloni sta intraprendendo per "depotenziare" lo strumento del Reddito di Cittadinanza, i cui percettori dovrebbero - secondo le stime - diventare la metà da qui all'agosto del 2023.

Chi si è radunato in piazza ha preparato diversi striscioni. Uno di questi proponeva ironicamente uno "scambio" ai politici, tra la tessera del Reddito e il vitalizio.

Un altro, invece, sottolineava la volontà di chi percepisce il beneficio di voler innanzitutto trovare un'occupazione.

I manifestanti hanno richiesto un incontro con l'amministrazione comunale guidata da Gaetano Manfredi, con una delegazione che dovrebbe entrare a Palazzo San Giacomo.