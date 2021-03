Rapinano un supermercato, pistola puntata davanti ad una bambina

I carabinieri della stazione di Grumo Nevano hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un 20enne incensurato di Cesa e un 33enne di Sant’Antimo, già noto alle forze dell'ordine. Gravemente indiziati di concorso in rapina aggravata, i due avevano - nel pomeriggio di ieri - rapinato un supermercato di corso Cirillo. Travisati da casco integrale e mascherina chirurgica, hanno puntato una pistola contro i dipendenti e portato via dalle casse 2300 euro circa e alcuni buoni pasto. Presente anche una madre con una bambina.

I video delle telecamre di sorveglianza

Grazie all’analisi delle immagini di video-sorveglianza, i carabinieri hanno rapidamente identificato gli autori e, durante la perquisizione che ne è seguita, rinvenuto anche la pistola scacciacani e gli abiti utilizzati per il colpo. Il 20enne è stato sottoposto ai domiciliari, il complice è in carcere. Sono entrambi in attesa dell'udienza di convalida.