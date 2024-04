Assalto armato ad un noto supermercato: portato via l'incasso, attimi di terrore per i clienti

Nuovo raid armato a Giugliano dove, ancora una volta, nel mirino dei malviventi, è finito un esercizio commerciale. Più in particolare si tratta di un noto discount di via Pigna. Stando ad alcune testimonianze, sabate sera due malviventi con il volto coperto hanno fatto irruzione con le armi in pugno ed hanno chiesto al cassiere di consegnare l'incasso.

I due, una volta raccolto il bottino della rapina, sono scappati in sella ad una moto. Paura e incredulità fra i clienti che - a pochi minuti dall'orario di chiusura - affollavano il supermercato. Sul posto è giunta una pattuglia dei carabinieri che indaga sulla vicenda.