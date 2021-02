Rapina a mano armata nello studio medico: si fanno consegnare anche la fede nuziale di una donna

Ieri sera, in via Martiri della libertà, due persone travisate - una di queste armata di pistola - sono entrate in uno studio medico oculistico e hanno costretto il dottore titolare dell’attività e la sua assistente a consegnare due cellulari, un cordless, 300 euro circa in contante e la fede nuziale della donna.

I rapinatori hanno poi fatto perdere le proprie tracce. Tanto spavento ma per fortuna nessun ferito. Indagini in corso dei carabinieri della stazione di San Giorgio a Cremano e del nucleo investigativo di Torre Annunziata.