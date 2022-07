Scippa il Rolex ad un turista inglese: arrestato 31enne, è caccia ai complici

Ieri mattina gli agenti della Squadra Mobile hanno tratto in arresto un 31enne accusato di rapina e lesioni aggravate. L'oggetto delle indagini è stata una rapina avvenuta lo scorso 13 aprile ai danni di un turista inglese nei pressi di piazza Mercato.

Per gli inquirenti, l’uomo, mentre passeggiava con la moglie, era stato aggredito da due soggetti che, dopo avergli afferrato il braccio, gli avevano sottratto un orologio “Rolex” del valore di circa 10mila euro per poi allontanarsi a bordo di uno scooter. Le attività d’indagine svolte hanno consentito di ricostruire la dinamica dei fatti ed individuare nell'indagato il presunto autore materiale della rapina in concorso con altre persone allo stato non identificate.