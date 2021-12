Rapina a mano armata nella movida degli Chalet: 19enne derubato del Rolex

Lo hanno rapinato nella zona degli chalet di Mergellina. Diciannove anni, era in auto con degli amici. I malviventi, pare quattro, gli si sono avvicinati in scooter e sono entrati in azione in modo repentino: hanno tagliato la strada all'Audi sulla quale viaggiava, gli hanno puntato una pistola al volto, e si sono fatti consegnare lo smartphone e soprattutto l'orologio che aveva la polso, un Rolex Daytona dal valore oltre i 15mila euro.

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della stazione Posillipo.

I militari hanno ascoltato la vittima e i suoi amici raccogliendo gli identikit dei rapinatori (che però hanno agito a volto coperto), e stanno controllando le registrazioni delle telecamere di sicurezza installate in zona.