Rapina notturna in un pub: malviventi portano via l'incasso e portafogli e cellulari dei clienti presenti

I carabinieri della sezione radiomobile di Casoria sono intervenuti in via Sportiglione ad Afragola, intorno alle 3.30, per una rapina in un pub.

Due persone con il volto coperto - uno armato di pistola - hanno sottratto l’incasso della serata. Hanno, poi, preteso portafogli e cellulari dei clienti presenti. Prima di fuggire, hanno esploso un colpo in aria. Non si sono registrati feriti.

Indagini in corso da parte dei militari per chiarire dinamica e individuare i responsabili.