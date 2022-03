Assalto all'ufficio postale: scene da Far West tra la folla impaurita

Paura ieri pomeriggio a Casalnuovo per una tentata rapina all'ufficio postale in via Grimaldi. Tre uomini, secondo una prima ricostruzione, avrebbero tentato di svaligiare le casse della filiale. Immediato, però, l'intervento della Polizia che è riuscita a sventare la rapina. Gli agenti erano già sulle tracce dei malviventi che, ignari di tutto, erano pronti a compiere il colpo.

I rapinatori, alla vista dei poliziotti, avrebbero opposto resistenza esplodendo anche alcuni colpi di pistola, ma alla fine sono stati tratti in arresto. Sul posto è giunta anche una squadra della scientifica per i rilievi del caso. Paura per le persone che si trovavano in strada al momento dell'operazione. I tre rapinatori sono stati identificati e trasferiti a Poggioreale. Si cercano eventuali complici.