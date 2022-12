Volla, spari all'impazzata in pizzeria: ci sono feriti

E' finita male, ma poteva andare molto peggio. Serata da incubo in una pizzeria di Volla, la Fonderia partenopea, che nella notte tra 25 e 26 dicembre stava ospitando una serata privata tra amici del titolare. Secondo il racconto dei presenti, poco dopo le 2, tre malviventi a volto coperto si sarebbero avvicinati alla vetrina del locale e avrebbero bussato con il calcio della pistola.

Vista la ritrosia ad aprire, uno dei tre avrebbe sparato un colpo contro la vetrina. Quando gli è stato concesso di entrare i rapinatori avrebbero preteso dei Rolex che, però, nessuno di loro portava al polso. Questo avrebbe spinto l’uomo armato ad esplodere altri due colpi verso il pavimento. Uno di essi si è frantumato al contatto con il pavimento e un frammento di ogiva avrebbe ferito di rimbalzo il tallone di una delle vittime.

Solo a quel punto uno dei presenti, arrivato in un secondo momento, avrebbe consegnato loro un Rolex del valore di 14mila euro, mettendo fine all’incursione dei rapinatori. La persona ferita è stata portata in ospedale, dove ha avuto tre giorni di prognosi. Sul posto sono intervenuto i carabinieri della Compagnia di Torre del Greco a cui sono state affidate le indagini per definire la dinamica ancora poco chiara.