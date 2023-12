Furto con "spaccata" da Lucignolo Bellapizza, il titolare: "Sono stati chirurgici. Che degrado"

Furto nella notte da Lucignolo in piazza Nazionale. Ignoti si sono introdotti nel locale tra la chiusura e l'arrivo della ditta di pulizie infrangendo la vetrata di ingresso della pizzeria-ristorante.

A raccontare l'accaduto a NapoliToday è il titolare Pino Celio: "Si tratta dell'ennesimo episodio di degrado che ci colpisce. Hanno scassinato la porta d'ingresso della pizzeria provocando danni materiali al ristorante. Sono stati chirurgici, sono entrati approfittando la chiusura notturna, intorno alle 3 del mattino e l'arrivo della ditta di pulizie alle 6. In quel lasso di tempo sono riusciti ad entrare nel locale".

Poca sicurezza in città

"Sono amareggiato -prosegue il pizzaiolo- nonostante non abbiano portato via nulla, il danno che ci hanno arrecato nel giorno della Vigilia di Natale è avvilente e segnala la poca sicurezza che vige in città. Noi amiamo Napoli, dietro il nostro lavoro ci sono gli sforzi di tante famiglie e non è accettabile subire questi atti vandalici, cerchiamo di creare lavoro per tante persone senza mollare un centimetro e non ci faremo intimorire da chi vuole il male nostro e della nostra città".