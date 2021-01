Inizio di anno con rapina per la nota pasticceria: "Ormai sembra di vivere nel far west"

Rapina nel napoletano ai danni di una noto locale, la Pasticceria Altamura a Sant'Anastasia. Sulla pagina social dell'esercizio sono state postate le immagini del raid, avvenuto nel primo pomeriggio di sabato 2 gennaio.

"Nel video potete vedere l’ennesima rapina nel nostro punto vendita di Sant’Anastasia. Ormai ci sentiamo in un mare in tempesta che cerca in ogni modo di farci affogare a dispetto di tutti i tentativi di restare a galla! Un appello alle istituzioni del territorio e alle forze dell’ordine: c’è bisogno di più controlli perché ormai sembra di vivere nel far west!", si legge nel post della pasticceria.