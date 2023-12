Rapina a mano armata dopo tamponamento: assolto "Totore banana"

Salvatore taglialatela, giuglianese classe '76, detto “Totore banana” era imputato perché accusato di una rapina aggravata commessa nell’agosto del 2017 quando si trovava in comunità di recupero. Taglialatela è un soggetto già noto alle forze dell’ordine con precedenti specifici. Secondo l’accusa, si era allontanato dalla comunità terapeutica per tossicodipendenti per commettere il fatto.

Insieme ad un complice, non identificato, a bordo di una lancia Y, tamponavano la vettura di un passante costringendolo a fermarsi, per poi rapinarlo di oltre 2 mila euro tra gioielli e contanti, puntandogli una pistola al collo.

Il Tribunale di Napoli Nord in composizione collegiale (Presidente Dott.ssa Romina Rizzo, Giudici a Latere Dottoresse Giorgia Formisano ed Eleonora Rossi), a seguito di processo ordinario, accogliendo le argomentazioni difensive dell’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, ha assolto a formula piena l’imputato, nonostante il riconoscimento effettuato dalla persona offesa, “ogni oltre ragionevole dubbio”.