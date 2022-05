Rapinò un'anziana in strada bloccandola per i piedi: arrestato

Questa mattina i militari della stazione carabinieri di Boscoreale, in esecuzione di un'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della procura oplontina, hanno proceduto all'arresto di una persona, gravemente indiziata di rapina aggravata e lesioni personali. L'attività di indagine, condotta dai carabinieri e coordinata dalla procura di Torre Annunziata, ha consentito di identificare, con elevata probabilità, l'autore della rapina perpetrata il 25 febbraio scorso a Boscoreale, quando una donna, ultrasessantacinquenne, era stata aggredita da un uomo che l'aveva bloccata a piedi mentre camminava in strada, rapinandole la borsa.

Il malvivente non si era fermato di fronte alla reazione della vittima, strattonandola e facendola cadere a terra, per poi colpirla con dei calci, fino ad impossessarsi della borsa. La vittima era stata costretta a ricorrere alle cure mediche a causa delle lesioni subite, giudicate guaribili in tre giorni. Le indagini, condotte attraverso l'analisi di sistemi di videosorveglianza, appostamenti e approfondimenti documentali, hanno permesso di ricostruire il percorso compiuto dal presunto autore della rapina dopo aver commesso il reato, mentre ancora stringeva nelle mani la borsa poco prima sottratta alla donna, consentendone l'identificazione. L'arrestato é stato associato alla Casa Circondariale di Napoli Poggioreale.